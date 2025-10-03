motociclismo
O Carrio acoge un evento con MX, quads y ruta turística variada
Lalín
El circuito de O Carrio de Lalín será escenario el próximo sábado 18 de octubre de la I Xuntanza Circuito MX Lalín. Se trata de un evento deportivo y social con tandas de motocross, quads y rutas para todo tipo de motocicletas participantes. El programa incluye un horario del circuito desde las 10.00 hasta las 13.30 horas, tandas de motocross de 13.30 a 14.30 horas, una ruta por carretera de 11.30 a 13.00 horas y, por último, una comida de confraternidad. El precio por persona es de 25 euros y hay que anotarse antes del 10 de octubre. Para más información: 659 232 157.
