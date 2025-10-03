El Estradense y sus juguetes 2.0

Mucho ha cambiado el Club Deportivo Estradense. Hace solo unos años, los rojillos sufrían en Preferente Autonómica preocupados por el maltrecho estado del césped de A Baiuca, con una grada ruinosa y con la sonada visita de jabalís a sus instalaciones. Hoy, el equipo de Manuti, Javicho y Blanco (hombres que vivieron sobre el césped estos tiempos no tan lejanos) vive en otro mundo. Los rojillos pelean en la parte alta de Tercera y tienen estadio nuevo. Ahora además han decidido un poco más allá. Es el Estradense de la nueva era.

«Hay que dar un paso adelante», explica Manuti al hablar de los nuevos «juguetes», avances tecnológicos que han llegado a los entrenamientos y partidos para facilitar la vida a los entrenadores en busca de ser más efectivos. Uno de esos nuevos inventos llegó la temporada. Es la VEO, una cámara deportiva que ha revolucionado el mundo del fútbol aficionado para colocarlo al nivel de equipos más grandes en cuanto al scouting y análisis de partidos. «A comienzos de la pasada temporada solo la teníamos siete u ocho en Tercera. Ahora la tienen todos los equipos», explica Manuti.

A grandes rasgos es una cámara que se coloca en un punto elevado del campo –en el Novo Municipal puede verse en la grada, junto a la cabina de prensa– que graba todo el partido y extrae automáticamente un gran número de estadísticas del juego que luego se descargan en una aplicación. Todos los equipos suben además sus partidos, por lo que el resto pueden ver sus partidos antes de enfrentarse.

El VEO, la cámara de grabación. | Bernabé/J. Lalín

Estas grabaciones permitieron al Estradense crear una nueva sala de vídeo donde después de los partidos se escogen diferentes situaciones que pueden analizar con los jugadores, tanto fallos como aciertos. Los propios jugadores tienen también acceso a las grabaciones y selecciones de jugadas para ver en cualquier momento. «Algunos se ven los partidos enteros. Otros prefieren ver la selección de jugadas que les hacemos nosotros. Cada uno decide, aunque son muchos los que los miran», afirma el técnico.

La última gran novedad ha llegado de la mano del GPS. Desde el comienzo de la pretemporada los jugadores del Estradense entrenan y juegan con chalecos que muestran a los entrenadores, preparadores y fisios un gran número de datos sobre el rendimiento de los jugadores. «Es dar un paso más hacia un trabajo más profesional», explica Manuti. «Son aparatos que te ofrecen una gran información en diferentes aspectos y, aplicados a unos parámetros, te permiten sacar conclusiones sobre el trabajo que estamos realizando», resume.

Estos GPS permiten por ejemplo saber desde los kilómetros que corre un jugador en un partido a la intensidad con la que realizó unas series en un entrenamiento o incluso si su gestión de carga de trabajo es demasiado alta. «Tiene un coste alto pero hay que valorar todos los datos que nos aporta y aprovecharlos».

Sala de vídeo para analizar datos. |Bernabé/J. Lalín

Otra de las novedades ha llegado con la figura del nutricionista, que visita a los jugadores cada cieto tiempo para hacerles un estudio para marcarles pautas a nivel individualizado.

Mella, el que más kilómetros recorre

Jugadores, con sus GPS / BernabÃ© / Javier LalÃ­n

La aplicación de los nuevos GPS al día a día del Estradense permite obtener diferentes estadísticas. Una de las más comentadas en el vestuario es la de los kilómetros recorridos durante un partido. En ese aspecto gana Mella, un centrocampista de gran recorrido que además está en un gran estado de forma en este inicio de temporada. Existen sin embargo otros datos curiosos. Es el caso de Brais Vidal, un jugador clave en la destrucción en la medular que sin embargo es de los que menos kilómetros hace, incluso por debajo de su compañeros Miguel. A nivel de intensidad de carrera destacan por ejemplo jugadores rápidos como Ian o Gerard. Sorprende sin embargo ver en esas primeras posiciones a jugadores como Ánder o Pedrosa. «Mella corrió el otro día 15 kilómetros. Es un nivel de Primera División pero con una intensidad más baja. Ian por ejemplo hizo ante el Covadonga un kilómetro de máxima intensidad. Es mucho», explica Manuti, quien destaca sin embargo que el correr más no implica que lo hicieses mejor que los demás.