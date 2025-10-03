rugby
El Coreti visita Acea da Má para enfrentarse al Zalaeta Santiago
Los equipos M14 y M18 lalinistas jugarán contra el Campus Ourense
REDACCIÓN
El Coreti Rugby Lalín tiene este fin de semana varios compromisos ligueros fuera de su feudo del Cortizo La primera plantilla masculina disputará en tierras coruñesas la segunda jornada del campeonato después de haber dejado una muy buen impresión ante el Pontevedra RC en la jornada inaugural. El XV «abellón» se enfrentará mañana a partir de las 16.30 horas al CD Zalaeta Rugby Arteixo/Santiago Rugby Club. Los rojinegros viajarán con el objetivo de estrenar su casillero de victorias esta temporada.
Por su parte, los equipo M14 y M18 de la base «abellona» también deberán subirse al autocar para poder jugar también mañana un doble enfrentamiento en el Estadio Universitario de Ourense con el Campus Ourense Rugby. El partido de la categoría M18 está fijado para las 11.30 horas mientras que el del equipo M14 dará comienzo a partir de las 13.35 horas.
