Paula Pena arrasa en el Estatal pontevedrés

La deportista del CNS A Estrada, Paula Pena, se hizo con cuatro medallas en el Nacional de Comunidades Autónomas disputado entre Pontevedra y Sanxenxo. Los podios fueron en 50 metros rescate de maniquí, relevo 4x25 remolque de maniquí, un oro en banderas y otro metal en sprint.

