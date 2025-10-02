Paula Pena arrasa en el Estatal pontevedrés
La deportista del CNS A Estrada, Paula Pena, se hizo con cuatro medallas en el Nacional de Comunidades Autónomas disputado entre Pontevedra y Sanxenxo. Los podios fueron en 50 metros rescate de maniquí, relevo 4x25 remolque de maniquí, un oro en banderas y otro metal en sprint.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tres heridos tras el atropello de una moto a una madre y su hija junto al colegio Ramón y Cajal de Vigo
- Adiós a un pionero del mercado de ganado de Silleda
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Herido un motorista en un accidente que colapsa la AP-9 en Vigo
- Muere un motorista septuagenario en la A-55 tras colisionar contra la mediana a la altura de Mos
- Fallece a los 49 años la exconcejala del Partido Popular de Ponteareas Isabel González
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- El Sergas pondrá un filtro para reducir las pruebas de imagen en Urgencias