Inversia y UD A Estrada suman de tres

Suerte dispar para los equipos de fútbol sala en el inicio de la competición regular. Dos victorias en el masculino y otra en el femenino es el botín de los equipos de A Estrada, Rodeiro y Agolada en el arranque del campeonato liguero. Los dos equipos masculinos de A Estrada sumaron de tres en lo que fue un ilusionante debut.

El Inversia Seguros A Estrada Futsal venció a domicilio al Narón FS (3-6) en un partido que los de Diego Castro siempre tuvieron controlado. Un triplete de Pedro y los goles de Luis, Julián y Borja cerraron el marcador. El UD Estrada también venció en su compromiso ante el A Solaina (8-2). Los estradenses tuvieron que remontar el tanto inicial visitante por mediación de Ed Dehbi (2), Martín (3), Youssef, Nabaoui y Óscar. Sin embargo, el Restaurante Galicia Agolada FS cayó en la pista del Ultreia (7-0).

Féminas

Por su parte, sólo el UD Estrada FS femenino fue capaz de estrenar su casillero de victorias en la jornada inaugural. Las estradenses derrotaron al Jogafan Ordes FS por un marcador de 2-0. Ambos fueron conseguidos por Nerea en cada tiempo.

La cruz de la jornada fue para el Cogal Rodeiro FSF que no pudo con un acertado Alto do Vento FS (8-2). Las cambotas apenas tuvieron nada que hacer ante un rival que mostró su calidad desde el primer minuto. Sofía fue la encargada de anotar los dos primeros goles de la temporada.