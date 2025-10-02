Las futbolistas pioneras que abren camino en el Cortizo

El Club Deportivo Lalín aspira a tener a medio plazo un equipo Sénior femenino competitivo. El primer paso se dio esta semana con la disputa de un amistoso entre el Bandeira y el primer conjunto rojinegro reforzado con cadetes de la Escola de Fútbol Lalín. Y es que la colaboración entre las entidades que presiden Javier Fernández y David Méndez ha sido fundamental para que el proyecto echase a andar cargado de ilusión.

«Gestionado por entrenadores de la EFL, competirán bajo el nombre de CD Lalín, reforzando así el compromiso de colaboración», explican desde las redes sociales los integrantes de la academia del Manuel Anxo Cortizo. «El empate con el Bandeira nos da mucha energía para el inicio de la liga. Paula fue la primera goleadora del nuevo equipo rojinegro», apostillan. De momento, son siete las futbolistas que ya han entrado en la historia del Club Deportivo Lalín enfundándose su camiseta. Se trata de Bárbara, Iria, Laura, Zaira, Yoli, Antía y Noelia. Está prevista la incorporación de tres más, así como el apoyo de alguna de las 23 cadetes de la escuela, que irán rotando según pase el tiempo en función de las exigencias del equipo entrenado por el joven técnico Iván Valladares.

«La idea es que el proyecto, que ahora todavía está empezando desde cero, dé pasos hacia adelante para que se consolide y más adelante seamos un referente del fútbol femenino en la comarca», asegura un ilusionado Valladares. Añade además que «la previsión es construir y crear un equipo durante esta temporada por parte del Lalín con la ayuda de la Escola de Fútbol Lalín y según vayan subiendo jugadoras de la escuela, donde hay una muy buena cantera, para poder aspirar a más cosas». Preguntado por cómo hará para poder seducir a las jugadoras que completen el nuevo equipo, el míster rojinegro reconoce que «como suele pasar, a las chicas les gustan unos deportes más que otros, y de lo que se trata es pedirles que prueben y lo intenten. También suele funcionar bien el boca a boca. Y es algo muy bonito pertenecer al primer equipo femenino del Lalín. Al final, eso atrae mucho a las indecisas».

Entrenamientos

Las pioneras del fútbol femenino en el Lalín entrenan los martes, jueves y viernes. Se trata de sesiones abiertas a toda la que quiera sumarse a este histórico equipo. «Las puertas están abiertas de par en par para todas que quieran probar y ver cómo trabajamos. Lo que nos importa es que el fútbol femenino, tanto en el concello como en la comarca, siga en aumento», asegura Iván Valladares. Se trata de que con el paso del tiempo la nómina de futbolistas se incremente hasta llegar a un número todavía sin determinar por parte del responsable técnico. «No es tanto el número de chicas entrenando, sino las ganas, la actitud y el compromiso de todas ellas. Siempre que tengan ganas, no hace falta que sean ni muchas ni pocas. Tendríamos mucho avanzado en ese aspecto», concluye el entrenador del Lalín femenino.