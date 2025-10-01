tiro arma corta | Sénior Standard
Las platas mundialistas de Vilatuxe
El tirador de Vilatuxe, Jesús Ferreiro, se proclamó subcampeón del mundo por partida doble en el Handgun World Shoot 2025 que tuvo lugar en Sudáfrica. Ferreiro estuvo acompañado de su hijo Miguel en la cita mundialista, que también firmó una buena participación con el conjunto español.
El extraordinario equipo español de Recorridos de Tiro (IPSC) que ha participado en el Campeonato del Mundo de Arma Corta de Sudáfrica regresa a casa con un buen botín de medallas: once metales, en cuatro de las cinco divisiones en liza y tanto en la clasificación individual como en la de equipos. Entre ellas destacan dos conseguidas por Jesús Ferreiro, tirador de Vilatuxe, que acudió a la cita en compañía de su hijo Miguel. En concreto, Ferreiro se hizo con dos medallas de plata, una en Standard y la otra por equipos junto a sus compañeros José Vicente Turiégano, Juan José Rojas y Antonio Comeche, que completaron una magnífica actuación.
Las preseas adquieren aún más valor si tenemos en cuenta que el Hadgun World Shoot es la competición más importante del circuito internacional de IPSC y que en el Mundial han participado más de 1.800 deportistas procedentes de 76 países de todos los continentes. Además, la exigencia y dureza de los 30 ejercicios realizados en condiciones ambientales cambiantes es máxima y han constituido un desafío permanente para los tiradores. La Real Federación Española de Tiro Olímpico traslada su felicitación a los deportistas que han obtenido medallas y diplomas en la cita.
