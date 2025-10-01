bádminton | Sub-17
Míguez gana el Autonómico de As Neves
REDACCIÓN
A Estrada
El estradense Darío Míguez se proclamó campeón gallego Sub-17 de Bádminton individual en el torneo celebrado en As Neves. Míguez estuvo acompañado por su técnico Jesús Pereiro y su compañera en el Club Bádminton A Estrada, Zoe Villar. Míguez llegó a la final sin ceder un sólo set midiéndose al vigués Guillermo Valdés, al que también derroto por 21-12 y 21-14. También fue bronce en dobles junto a Pablo Albores.
