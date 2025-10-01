Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Lalín recibe al Ribeira el domingo al mediodía

La directiva del Club Deportivo Lalín anunció ayer el horario definitivo de su enfrentamiento liguero con el Cidade de Ribeira. Finalmente, el choque se jugará este domingo a las 12.00 horas y no a las 17.00 horas, como estaba previsto en un principio. Los rojinegros intentarán acabar con su mala racha en este inicio del campeonato ante un rival contra el que siempre se disputan duelos muy intensos.

