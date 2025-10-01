Galicia llama a Beltrán Rivas para el Nacional

El saltador de altura del Club Atletismo Deza, Beltrán Rivas Mosquera, ha sido convocado por la selección gallega de atletismo para participar este fin de semana en el Campeonato de España por Federaciones Autonómicas Sub-16. El lalinense tiene previsto viajar con la expedición autonómica este viernes con destino a La Nucía, donde tendrá lugar la competición estatal. Rivas está en poder de la mejor marca de salto de altura de Galicia, con 1,87.