atletismo | Sub-16
Galicia llama a Beltrán Rivas para el Nacional
El saltador de altura del Club Atletismo Deza, Beltrán Rivas Mosquera, ha sido convocado por la selección gallega de atletismo para participar este fin de semana en el Campeonato de España por Federaciones Autonómicas Sub-16. El lalinense tiene previsto viajar con la expedición autonómica este viernes con destino a La Nucía, donde tendrá lugar la competición estatal. Rivas está en poder de la mejor marca de salto de altura de Galicia, con 1,87.
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Davila 28/09/2025
- Muere un motorista septuagenario en la A-55 tras colisionar contra la mediana a la altura de Mos
- O Grove se levanta contra las invasoras
- Libre el joven detenido por la presunta agresión sexual en plena calle en Vigo
- Tres heridos tras el atropello de una moto a dos peatones en Vigo
- Los trabajadores del Santander se movilizan en Vigo contra el cierre de sucursales