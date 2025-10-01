Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Álex González vence en la carrera de Tui

El jovencísimo piloto de motocross de Lalín, Álex González, se subió a lo más alto del podio este fin de semana en la Cronoracing disputada en la ciudad de Tui. Con poco más de seis años también terminó en segunda posición en la clasificación general de un deporte que ya domina.

