Manuti, obligado a ‘inventarse’ una defensa frente al Silva

El empate conseguido por el Club Deportivo Estradense este fin de semana en el feudo del Silva sabe a poco en las filas rojillas. «La pena son todas las bajas que estamos teniendo en defensa, donde estamos en cuadro, y es cierto que al final del partido lo acabamos pagando un poco», explica un Manuti que ayer se lamentaba de tantos contratiempos señalando que «el tramo final nos pilla con Ander tocado, con Vidal de central y sin lateral derecho. Fue una pena. Y es que el cúmulo de desgracias sufridas por los de Manuti en A Coruña roza la increíble.

«En el minuto 20 tuvimos que cambiar a Carabán porque se le abrió una brecha en la cabeza en un encontronazo. Era el otro central que teníamos sano. Ahora mismo nos juntamos con los dos laterales derechos lesionados, con dos de los tres centrales también lesionados y tuvimos que jugar con un lateral izquierdo en la derecha, bajar a Vidal del medio del campo para el central y aún así tuvimos la victoria de la mano», añade un técnico que tuvo que inventarse una defensa para poder salir del paso frente al Silva.

Aún así, Manuti confía en «poder recuperar a Landeira en la próxima jornada y Carabán entiendo que va a estar». El entrenador del Estradense reconoce que salió de A Grela con «un sabor agridulce en un partido bastante encarrilado y con varias ocasiones para poder finiquitarlo».