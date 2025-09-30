El Lamela sigue invicto al frente de la tabla donde el Val do Ulla es segundo

La tercera jornada en Segunda Futgal coloca a dos equipos de la zona en lo alto de la tabla. Es el caso del Lamela, que cuenta por victorias sus partidos en este arranque liguero. Los de Mularedos son líderes invictos en solitario después de sufrir más de la cuenta este domingo para doblegar al Dubra B (2-1). El conjunto trasdezano se puso por delante en el marcador a los 11 minutos con un penalti transformado por Alexandro. A la hora de juego, Alejandro hacía el segundo para un Lamela que vio como tres minutos después Martín recortaba distancias.

El Val do Ulla ya es segundo tras remontar en Belvís (1-2). Anxo hizo el primero para los locales a los 45 minutos. Los de O Coto fueron mejores en la reanudación y en la recta final decantaron la balanza con un gol de Ignacio en el minuto 73 y cerraron el encuentro con el postrero tanto de Sergio, en el 84.

El derbi dezano de la jornada viajó finalmente a Rodeiro (0-1). Un solitario tanto de Mohamed en O Camballón frente al Cruces, en el minuto 43 de partido, afianza a los de Camba en la quinta posición y dejan como colista al cuadro granate, que sigue sin saber lo que es ganar en el inicio del campeonato.

En otro orden de cosas, el Vea se reencontró con la victoria durante la visita del San Mamed. También aquí el partido se decidió con un único tanto. Lucas dejaba los 3 puntos en casa a los 62 minutos de juego, lo que coloca ahora a los estradenses en una cómoda sexta posición provisional en la tabla de clasificación del grupo.

Por último, el Silleda ya sabe lo que es ganar esta temporada y además delante de sus aficionados (1-0) en el Joselu Mato Outeiriño. Los franjirrojos estrenaron su casillero con un gol a la media hora de partido frente al Amio. El cuadro trasdezano es ahora decimosegundo empatado a tres puntos con Belvís y Trazo.

Próxima jornada

Este fin de semana los equipos de Deza y Tabeirós volverán a los terrenos de juego para disputar la cuarta fecha de la liga. Se esperan los siguientes enfrentamientos: Santa Marta-Vea; Villestro-Lamela; O Pino-Cruces; San Mamed-Silleda; Val do Ulla-Atlético Fátima y Rodeiro-Trazo. Sobre el papel, el líder tiene una asequible salida al feudo de uno de los equipos de la zona baja de la tabla mientras que el Val do Ulla recibirá en O Coto a un conjunto que sigue sin poder encontrar su mejor versión de juego. El que peor lo tiene es el Cruces, que tendrá que jugar en el feudo de otro de los equipos que aún no saben lo que es perder. Y el Rodeiro tampoco debería pasar demasiados apuros para deshacerse de un Trazo que ya coquetea con la zona de peligro.