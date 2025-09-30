Cacheda, tras la primera derrota liguera: «Se nos hizo largo el partido»

En el Disiclín Balonmán Lalín ya piensan en dejar atrás cuanto antes la primera derrota sufrida este fin semana en el Arena para mirar adelante. «Creo que se nos hizo largo el partido. Físicamente ellos eran bastantes superiores y nos costó mucho tanto defenderlos como atacarlos, sobre todo en la segunda parte», explica el técnico Pablo Cacheda. Aún así considera que «lo único que hay que hacer es seguir trabajando y confiar porque seguro que llegarán partidos mejores».

En cuanto al análisis que Cacheda realiza del choque con el Ingenio canario, subraya que «a partir del minuto 45 empezamos a bajar el rendimiento, a no encontrarnos cómodos en ninguna de las áreas y aún fuimos a la heroica pero esta vez no sonó la flauta». También cargó contra los colegiados porque «el arbitraje permitió al Ingenio jugar a un ritmo más lento. Es cierto que llevaron el partido a su terreno y ahí nosotros tenemos muy difícil sacar el partido adelante. Si vamos a ataques posicionales, a poco juego en transición y además en los minutos de cansancio pues nos cuesta mucho competir contra un equipo con lanzadores, un buen pivote y que físicamente eran duros». El equipo empezará hoy la preparación de su próximo compromiso ante el Carballal.