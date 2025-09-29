fútbol | Preferente FG
El Lalín regresa de vacío de su encuentro con el líder Órdenes
REDACCIÓN
Resultado muy duro el cosechado ayer por el Club Deportivo Lalín en el feudo de Órdenes, que durmió como líder de grupo. Los del Cortizo cayeron por un marcador de 2-0 en un partido con apenas ocasiones y en el que los locales estuvieron más acertados en la definición. De hecho, la primera mitad acabó sin oportunidades claras más allá de un córner cerrado del Lalín que se paseó por la línea de gol. El primer gol de la tarde llegó en el minuto 19 por mediación de Suso Lara, que aprovechó un pase entre líneas en el área para batir a Dani Sampayo. La puntilla llegó en el 65 tras una contra con pase de la muerte para Iván Calvo. En el 85, un tiro a bocajarro de Hugo en el área pequeña fue despejado por el portero local. El equipo titular lalinista en Ordes estuvo compuesto por Dani Sampayo, Fuentes, Brais Prieto, Josema, Martín López, Xocas, Brais Vila, Brais Calvo, Eloy, Bernárdez y Cristian. También jugaron Aarón, Hugo, Pablo Couto y Manu Vilariño.
