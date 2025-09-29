El Disiclín cae en la trampa del Ingenio

Al Disiclín Balonmán Lalín no le sentó nada bien, ayer, el jugar por la mañana en el Arena durante la visita de un buen Balonmano Ingenio. Gallegos y canarios disputaron un partido muy físico que terminó cayendo del lado insular. Un aspecto sobre todo determinante en la reanudación, donde los de Cacheda sucumbieron a la trampa de un Ingenio que supo ralentizar el juego.

Plantilla del conjunto infantil masculino del Balonmán Lalín.

Sin embargo, la primera media hora resultó muy igualada y finalizó con un esperanzador 15-13 para el Disiclín en el electrónico. Los canarios hicieron gala de una gran envergadura y de acierto en el tiro exterior, pero en los últimos diez minutos bajaron físicamente. Enfrente, el Disiclín a base de transiciones rápidas, velocidad y los goles de Ramón se mantuvo en un encuentro exigente.

Integrantes del UPI Informática cadete femenino, en el Arena.

Los de Felipe Borges salieron tras el descanso imponiendo su ritmo lento, casi andando, buscando cruces y bloqueos para hundir a la defensa local, y conseguir ventajas a base de lanzamiento exteriores de su mejor hombre, Michael, máximo anotador del choque con 11 dianas. El Disiclín se contagió de la lentitud insular y perdió la frescura de la primera parte en ataque. Los de Cacheda firmaron pocos contragolpes, un par de ellos fallados. También estrellaron tres balones en la madera. A su ritmo, el Ingenio consiguió una ventaja de +5. En los últimos compases los locales intentaron imprimir velocidad, recordando el milagro de la semana pasada, pero la diferencia goles ya era grande. Incluso Iago marcó dos goles desde su portería.

Las cadetes y los infantiles son de «Ouro»

Si el primer equipo del Balonmán Lalín no fue capaz de sumar de dos en el Arena, dos conjuntos de la cantera fueron los protagonistas de las mejores noticias para la afición rojinegra este fin de semana. Infantiles masculinos y cadetes femeninas se clasificaron de manera brillante para la próxima Liga Ouro del balonmano regional. Ambos firmaron dos buenas promociones para hacerse justos merecedores del puesto. .El equipo masculino lalinista entrenado por Carlos Taboada rompió todos los pronósticos quedando subcampeón en el play-off celebrado en Carballo, logrando un «oro» muy brillante. «Dedicación, esfuerzo y mucha pasión hicieron posible este brillante resultado. ¡Enhorabuena a todo el equipo, cuerpo técnico y afición que no dejó de animar!», señalan desde el club.Por su parte, el equipo de UPI Informática de Daniela Savic hizo historia en el Lalín Arena contando por victorias todos sus partidos de la promoción. «Un play-off lleno de esfuerzo, garra y corazón. Enhorabuena a las jugadoras, al cuerpo técnico y a la afición, que con su apoyo hicieron del multiusos una auténtica olla rojinegra. Este oro es el reflejo del trabajo constante y de una pasión sin límites», apostillaron en las redes sociales de la entidad una vez confirmados ambos éxitos.