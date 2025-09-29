Fútbol | Primera FG
Agolada y SP Estrada caen en la cuarta jornada
REDACCIÓN
Lalín/A Estrada
Jornada para olvidar la disputada ayer por los equipos de Deza y Tabeirós en el grupo 5 de la Primera Futgal. Tanto Agolada como Sp Estrada fueron superados por Marín y Flavia, respectivamente, en unos partidos donde la mala suerte se cebó con ambas escuadras. Mención especial para el Sp Estrada-Flavia donde los locales se pusieron por delante en el minuto 38 con un tanto de Iago José. Sin embargo, en el último minuto Martín y Pablo le dieron la victoria a los de Padrón (1-2). Por su parte, el SD Agolada salió goleado de su visita a San Pedro (3-0), donde el Marín tuvo a Sylla a su mejor hombre, con dos tantos en los minutos 3 y 30. Pedro hizo el tercero en el 87.
