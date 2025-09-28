fútbol | Primera FG
El SP Estrada recibe al Flavia y el Agolada visita la casa del Marín
REDACCIÓN
Lalín/A Estrada’
SP Estrada y Agolada disputan hoy la cuarta jornada con la misión de alzarse con la victoria en sus respectivos compromisos. Los estradenses reciben a las 17.00 horas a un Flavia que viene de empatar en casa a un tanto. El Agolada tendrá que desplazarse hasta el campo de San Pedro para enfrentarse a partir de las 17.00 horas al Marín.
