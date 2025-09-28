Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

fútbol | Primera FG

El SP Estrada recibe al Flavia y el Agolada visita la casa del Marín

REDACCIÓN

Lalín/A Estrada’

SP Estrada y Agolada disputan hoy la cuarta jornada con la misión de alzarse con la victoria en sus respectivos compromisos. Los estradenses reciben a las 17.00 horas a un Flavia que viene de empatar en casa a un tanto. El Agolada tendrá que desplazarse hasta el campo de San Pedro para enfrentarse a partir de las 17.00 horas al Marín.

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Japón de MotoGP 2025

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

