El SP Estrada recibe al Flavia y el Agolada visita la casa del Marín

SP Estrada y Agolada disputan hoy la cuarta jornada con la misión de alzarse con la victoria en sus respectivos compromisos. Los estradenses reciben a las 17.00 horas a un Flavia que viene de empatar en casa a un tanto. El Agolada tendrá que desplazarse hasta el campo de San Pedro para enfrentarse a partir de las 17.00 horas al Marín.