El Lalín quiere volver a sumar tres en casa del Órdenes

El Club Deportivo Lalín viaja esta mañana hasta Ordes con el objetivo de pasar página tras la derrota en el Cortizo frente al Sofán. A partir de las 12.00 horas, los hombres que entrena Roberto Fernández intentarán sumar de 3 frente a un Órdenes que cayó goleado en su visita al feudo del Negreira. El conjunto rojinegro sigue con los mismos lesionados de la pasada jornada: Rivas Hugo Alvarellos y Lois. Los lalinistas quieren mostrar su mejor versión porque, como dicen en su directiva, «solo vale ganar aunque estamos empezando pero después de la última derrota en casa este equipo tiene que dar un golpe en la mesa e ir marcando un ritmo bueno de puntuación»

En el Lalín son conscientes de que el partido de esta mañana será todo menos fácil debido al buen estado de forma por el que pasa el rival, a pesar de la derrota recibida en el García Calvo el pasado domingo. «Será difícil pero hay buenos mimbres como para poder superar al Órdenes», añaden desde la dirección técnica de los del Cortizo a 24 horas de la disputa del partido. El encuentro de la cuarta jornada será dirigido por el colegiado Iago Bertalo.