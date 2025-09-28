El Disiclín se mide a un rival directo en horario matutino

El Disiclín Balonmán Lalín juega este mediodía en el Arena un partido en el que se verá las caras con un rival directo en la clasificación como es el Ingenio de Las Palmas. Los de Cacheda quieren aprovechar la euforia con la que finalizaron su último encuentro con gol agónico y empate in extremis. De hecho, su técnico desvelaba ayer la buena semana de los suyos: «No sé si fue ese empate-victoria en el último segundo o qué de la jornada pasada pero fue una semana en la que el equipo estuvo a buen nivel y muy contento con los entrenamientos. Ojalá se vea reflejado en el partido de mañana (por hoy)».

En cuanto al horario matutino, el entrenador del Disiclín cree que no debería de influir en el juego del equipo porque «a nosotros que no tenemos que desplazarnos supongo que no tendría que afectarnos en nada. De hecho, aún lo comenté con algún jugador que me parece una hora ideal para jugar un partido. Me parece que es una buena hora para que también venga gente en el Arena». Y sobre el rival, Cacheda destaca que «mantiene el bloque de la temporada pasada con uno o dos cambios pero entonces fue un equipo que estaba en la tabla muy cerca de nosotros. Es un equipo en principio de un nivel parecido al nuestro. Supongo que ellos vienen con la intención de mejorar los registros de la temporada pasada y con ganas de mantenerse en esos puestos de arriba porque son de esas plantillas que mientras están en competición y las cosas les van bien son de los equipos fuertes y peligrosos. También es verdad que a medida que van pasando las jornadas suelen bajar un poco el nivel porque los desplazamientos en avión cada 15 días pasan factura. Sin embargo, en las primeras jornadas suele ser un conjunto muy duro y muy rocoso.

Por otro lado, Cacheda tiene como única duda en la plantilla a Mateo, «que la semana pasada estuvo con la selección y esta semana está con una pequeña sobrecarga en los tibiales. Estoy esperando un poco a ver cómo evoluciona. Adrián Losón ya entrenó con normalidad y lo único que tenemos las bajas de larga duración conocidas de Xabi, Pedro y Román».

Victorias de la base

En otro orden de cosas, pleno de victorias, ayer, en las cadetes y los infantiles del Balonmán Lalín en sus respectivos play-off. El UPI Informática dejó prácticamente sellada su primer puesto en la promoción después de imponerse en un partido muy disputado (35-34) al Balonmán Chapela. En el ámbito anotador destacaron Ana (8) y Sálvora (6). Las rojinegras juegan esta mañana, a partir de las 10.30 horas, el último partido de la fase frente al Carballal olívico.

Los que también vencieron ayer en Carballo fueron los infantiles de Carlos Taboada también vencieron en su duelo con el Seis do Nadal-Coia vigués. Sergio, con nueve tantos, e Iván, con siete, fueron los artilleros de un equipo que a falta de la jornada de clausura empata a cuatro puntos con el Culleredo.