El Coreti mereció más en el Cortizo

No pudo ser. El Coreti Rugby Lalín salió ayer perdedor en su debut liguero en el Cortizo (23-29), donde consiguió el bonus defensivo. Las bajas y el escaso fondo de armario de los de Ernesto Barboza facilitaron la tarea a un Pontevedra que empezó por detrás en el marcador. Y es que el XV «abellón» comenzó el choque mandando en todas las fases sin darle opciones a un rival que tardó en encontrarse a gusto. La primera mitad mostró a un Coreti muy concentrado llevando la batuta de la contienda. Sin embargo, en la reanudación la falta de efectivos –los locales se presentaron con 15 jugadores por los 22 del Pontevedra– y el cansancio hicieron mella en los lalinistas, que llegaron al final del encuentro con la gasolina justa como para caer con la cabeza alta y un marcador muy ajustado. Ayer jugaron por parte del Coreti Lalín, Vargas, Paulo, Reynel, Silva, Hugo, Sergio, Nico, Omar, Díaz, Castro, Luis, Cristian, Edwin, Rozas y Cea.