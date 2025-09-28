rugby | Liga Gallega Primera Masculina
El Coreti mereció más en el Cortizo
El XV «abellón» cae en el Cortizo frente a los de la capital (23-29) en un partido de alternativas
REDACCión
No pudo ser. El Coreti Rugby Lalín salió ayer perdedor en su debut liguero en el Cortizo (23-29), donde consiguió el bonus defensivo. Las bajas y el escaso fondo de armario de los de Ernesto Barboza facilitaron la tarea a un Pontevedra que empezó por detrás en el marcador. Y es que el XV «abellón» comenzó el choque mandando en todas las fases sin darle opciones a un rival que tardó en encontrarse a gusto. La primera mitad mostró a un Coreti muy concentrado llevando la batuta de la contienda. Sin embargo, en la reanudación la falta de efectivos –los locales se presentaron con 15 jugadores por los 22 del Pontevedra– y el cansancio hicieron mella en los lalinistas, que llegaron al final del encuentro con la gasolina justa como para caer con la cabeza alta y un marcador muy ajustado. Ayer jugaron por parte del Coreti Lalín, Vargas, Paulo, Reynel, Silva, Hugo, Sergio, Nico, Omar, Díaz, Castro, Luis, Cristian, Edwin, Rozas y Cea.
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»
- La reforma mundialista prevé retranquear 30 metros Tribuna y un solo nivel de grada
- El exhuracán Gabrielle dejará lluvias intensas en el sur de Galicia y avisos por mala mar
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Juicio a Oubiña por una trama de droga en Asturias: el actor Luis Zahera fue interrogado en la investigación por el uso de un coche