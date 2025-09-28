fútbol | Tercera RFEF
El CD Estradense huye del exceso de confianza en la visita al Silva
Manuti confía en poder contar con Landeira para la próxima jornada
REDACCIÓN
El Club Deportivo Estradense buscará hoy, a partir 16.00 horas, en el feudo del colista Silva su tercera victoria liguera. Antes del choque, Manuti se congratulaba de la evolución de Landeira: «Tenemos la baja importante de Landeira pero es cierto que la semana pasada parecía que había roto fibras y creo que es menos de lo que pintaba en el campo. Esta semana no está pero seguramente que para la próxima podemos contar con él», explica.
Para el técnico rojillo, «lo de colista es anecdótico porque estamos aún en la tercera jornada. El Silva es un equipo que en casa siempre ha sido muy fuerte, A Grela es un campo de pequeñas dimensiones donde ellos son siempre un rival durísimo. Van a intentar salir de ahí abajo lo antes posible, evidentemente». En este sentido, Manuti augura un «partido en el que cobra vital importancia el balón parado, los saques de banda y, también, jugadas con muchas pelotas al área. Hay que estar atentos al segundo balón. Tenemos que adaptarnos lo antes posible a ese tipo de juego porque cuando te des cuenta, y como te despistes, estás perdiendo», concluye el entrenador.
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»
- La reforma mundialista prevé retranquear 30 metros Tribuna y un solo nivel de grada
- El exhuracán Gabrielle dejará lluvias intensas en el sur de Galicia y avisos por mala mar
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Juicio a Oubiña por una trama de droga en Asturias: el actor Luis Zahera fue interrogado en la investigación por el uso de un coche