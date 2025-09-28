El CD Estradense huye del exceso de confianza en la visita al Silva

El Club Deportivo Estradense buscará hoy, a partir 16.00 horas, en el feudo del colista Silva su tercera victoria liguera. Antes del choque, Manuti se congratulaba de la evolución de Landeira: «Tenemos la baja importante de Landeira pero es cierto que la semana pasada parecía que había roto fibras y creo que es menos de lo que pintaba en el campo. Esta semana no está pero seguramente que para la próxima podemos contar con él», explica.

Para el técnico rojillo, «lo de colista es anecdótico porque estamos aún en la tercera jornada. El Silva es un equipo que en casa siempre ha sido muy fuerte, A Grela es un campo de pequeñas dimensiones donde ellos son siempre un rival durísimo. Van a intentar salir de ahí abajo lo antes posible, evidentemente». En este sentido, Manuti augura un «partido en el que cobra vital importancia el balón parado, los saques de banda y, también, jugadas con muchas pelotas al área. Hay que estar atentos al segundo balón. Tenemos que adaptarnos lo antes posible a ese tipo de juego porque cuando te des cuenta, y como te despistes, estás perdiendo», concluye el entrenador.