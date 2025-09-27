Balonmano | Play-off cadete femenino
El UPI Informática debuta imponiéndose al Cisne
Las de Iago superaron a las capitalinas en todas las fases del juego | Los infantiles ganan en Carballo
REDACCIÓN
El UPI Informática Balonmán Lalín Cadete Femenino inició ayer el play-0ff de manera brillante. Las jugadoras entrenadas por Iago y Danijela Savic superaron en todas las fases del juego a un Cisne Omma Arquitectura que sólo opuso algo de resistencia en los minutos iniciales. Una defensa sólida y un contragolpe letal fueron las armas de las rojinegras para sumar los dos primeros puntos de la promoción. En el aspecto goleador del UPI Informática destacaron Sálvora y Ana, ambas con siete tantos en su haber. A destacar la buena entrada registrada ayer en el Arena. Las cadetes rojinegras disputarán esta mañana la segunda jornada de la promoción. Esta vez, el rival será el Balonmán Chapela, en un partido previsto para las 10.30 horas en el multiusos de la capital dezana.
Por otro lado, los infantiles del Balonmán Lalín también iniciaron ayer su play-off sumando de dos. Vencieron por 19-25 a los anfitriones del Garaysa Xiria «B».
