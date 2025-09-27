Juan Recimil busca su segundo título nacional en Alicante

El piloto dezano Juan José Recimil puede conseguir este fin de semana el que sería su segundo título consecutivo en el Campeonato de España de Montaña. El integrante de la Escudería Estradense ya descansaba ayer en Alicante, donde hoy comenzará su andadura en la Subida Internacional de Onil. Lo hace con una pequeña ventaja sobre su principal rival y sabiendo que no necesita ganar para asegurar el campeonato.

Ahora mismo solo dos pilotos pueden quedar campeones dentro del Grupo 5B. El dezano, que llega como líder, y Alejandro Muñoz, un piloto de Alicante, por lo que corre en casa en esta última carrera. Recimil asume que su rival es el gran favorito a la victoria en esta prueba pero eso no le importa. Para quedar campeón solamente tiene que quedar un puesto por detrás que Muñoz. Eso le permite no tener que estar atento a su gran rival, sino al resto de pilotos para que ninguno de ellos se cuele por el medio.

Este campeonato nacional ha sido hasta ahora un mano a mano entre dos pilotos con coches con características opuestas. Recimil corre con un clásico Toyota Starlet, mientras que el alicantino lo hace con un 208 R2. «Es un coche de fábrica, mucho más rápido que el mío, pero hay terrenos en los que mi coche es mejor. Si es un circuito ratonero, con muchas curvas y estrechas, él se adapta mejor. Mi coche se adapta más a carreras rápidas, con caminos buenos y anchos», explica Recimil.

Así pasó por ejemplo en Andorra y el Fito, donde el dezano se llevó la victoria. Además, fue segundo en Estepona y tercero en Chantada. La carrera de Onil también sería buena para su coche, sin embargo destaca el conocimiento que tiene Muñoz de este trazado como una ventaja evidente.

Recimil está encantado con el rendimiento que está dando su viejo Toyota. «El coche está impecable. No está dando ni un problema y los que dio son tonterías, principalmente por culpa nuestra por ir con prisas», afirmó. «Este coche lo hicimos todo nuevo. Fue diseñado a medida pero no deja de ser un diseño de hace cuarenta años. Es cierto que, cuando te metes en un coche así, siempre tienes dudas pero la verdad es que salió incluso mejor de lo que esperábamos. Hay que decir que los tratamos con mucha delicadeza», admite.

El piloto dezano, que llega a esta cita condicionado por una enfermedad que lo tuvo lastrado los últimos días, aguarda poder revalidar un título que tendrá que pelear con el mismo rival que el año pasado. «Fue un final parecido a este, aunque el año pasado lo tenía más fácil. Con llegar a meta ya era suficiente para ser campeón. Este año ya tengo que correr más».

Recimil compagina su aventura en el Campeonato de España de Montaña con el Gallego. En el segundo caso compite dentro de la categoría de históricos, que no existe en el Nacional. Por eso debe correr en ocasiones contra coches mucho más nuevos que el suyo.