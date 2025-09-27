Fútbol sala | Primera
El Inversia A Estrada se estrena en la pista del Narón
REDACCIÓN
A Estrada/Lalín
El recién descendido Inversia Seguros A Estrada Futsal inicia hoy su andadura en Primera Futgal visitando al Narón a partir de las 18.00 horas. El Unión Deportiva A Estrada por su parte se estrena en el pabellón Coto Ferreiro. Lo hará a las 19.00 horas recibiendo al Club Deportivo Estrella A Solaina. Por último, el Restaurante Galicia Agolada Fútbol Sala tendrá que jugar mañana a las 12.00 horas en la pista del Ultreia O Pino.
En la Primera Futgal femenina estarán el Unión Deportiva A Estrada juega en el Coto Ferreiro a las 17.00. El Cogal Rodeiro comienza jugando como visitante, lo hará hoy contra el Alto do Vento.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Vende a un vigués un coche con el doble de km publicitados y resta importancia al kilometraje en el precio
- La Sareb proyecta una urbanización con 92 viviendas nuevas en Baiona
- El alijo fallido de A Pobra desata una redada con 11 arrestos y dos planeadoras incautadas
- Davila 24/09/2025
- La Aemet vigila al huracán Gabrielle, que se convertirá en borrasca extratropical y afectará a Galicia el fin de semana
- La Audiencia Nacional rechaza extraditar al patrón gallego acusado de trata en un pesquero