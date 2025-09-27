El Inversia A Estrada se estrena en la pista del Narón

El recién descendido Inversia Seguros A Estrada Futsal inicia hoy su andadura en Primera Futgal visitando al Narón a partir de las 18.00 horas. El Unión Deportiva A Estrada por su parte se estrena en el pabellón Coto Ferreiro. Lo hará a las 19.00 horas recibiendo al Club Deportivo Estrella A Solaina. Por último, el Restaurante Galicia Agolada Fútbol Sala tendrá que jugar mañana a las 12.00 horas en la pista del Ultreia O Pino.

En la Primera Futgal femenina estarán el Unión Deportiva A Estrada juega en el Coto Ferreiro a las 17.00. El Cogal Rodeiro comienza jugando como visitante, lo hará hoy contra el Alto do Vento.