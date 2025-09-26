El Obradoiro Silleda comienza la temporada con cinco equipos

El equipo del Obradoiro Silleda comenzó el pasado fin de semana la competición y lo hizo después de aumentar el número de equipos federados. Así, pasarán de tres a cinco con la creación de un conjunto de cadetes masculino y otro de cadetes femenino. Cabe destacar también los 25 chicos y chicas de las categorías mini y premini que en este mes de septiembre están probando con vistas a incorporarse al club. Pancho seguirá una temporada más el frente de los distintos equipos pero incorporando un nuevo técnico ayudante, el entrenador silledense Pablo Molinos.