El Coreti Rugby Lalín comienza mañana la temporada recibiendo al Pontevedra

El Coreti Senior Masculino inicia mañana a las 16.00 horas en el Manuel Anxo Cortizo su participación en la Liga Gallega masculina de rugby. Se trata de una liga unificada en la que se disputará una primera vuelta de todos contra todos. Según la clasificación de esta primera vuelta los que terminen en la primera mitad de la tabla disputarán una doble vuelta entre ellos y pelearán por el campeonato. Los clasificados en la segunda mitad de la tabla harán lo mismo entre ellos a doble vuelta.

Tras cerca de seis semanas de preparación de pretemporada los abellones disputarán contra Pontevedra Rugby Club su primer partido de esta campaña 2025/2026. El equipo afronta este primer partido con un plantel bastante corto, con la confianza de poder ir ampliando sus efectivos a medida que avance la temporada. Para este choque serán relevantes las bajas en la primera línea, que harán que Ernesto Barboza tenga que alinear en esa posición a jugadores habituados a desarrollarse en otros puestos.

La intención del Coreti es la de poder iniciar la liga realizando un buen papel frente a su afición y luchar por intentar obtener un resultado favorable, frente a un rival que tuvo varias incorporaciones y que sale a competir para clasificar entre los equipos que lucharán por el título. Mantener la intensidad a lo largo de todo el encuentro, tanto a nivel defensivo como en las fases ofensivas serán clave para decantar la balanza.

Por otra parte, el equipo M14 del Coreti Lalín se desplazará mañana al Campo de Monteporreiro (Pontevedra), para jugar a partir de las 14.00 horas contra Mareantes RCP la segunda jornada de liga. Lo hacen tras las buenas sensaciones obtenidas en el primer partido liguero.

También competirán los jugadores M16 del club, que esta temporada formarán equipo combinado con Unión del Norte Rugby. El primer partido de liga será el sábado a las 14:00 contra Vigo RC en el Estadio Gregorio Perez Rivera de Lugo.