«En cada carrera le sacaba 12 o 13 segundos al tiempo del año pasado»

Hace tres años el estradense Xián Prado decidió lanzarse a la aventura. Este gran aficionado al motor contaba con muy poca experiencia dentro del mundo de los rallyes. Según recuerda, sus conocimientos venían de conducir su kart por circuitos cerrados. En día sin embargo decidió cumplir su sueño y adquirió un Fórmula Outeda Evo2, una barqueta con la que poder disputar el Campeonato Gallego de Montaña. Dos años después, Prado ya cuenta con un subcampeonato gallego dentro de la categoría 2, aunque el camino hasta aquí no ha sido nada fácil.

En la temporada 2023 el estradense llegó a disputar una carrera con su Fórmula. Fue solo una pequeña toma de contacto que sirvió para comprobar que había mucho trabajo por delante, tanto a nivel de coche como de pilotaje. En la temporada 2024 ya salieron con algo más de garantías después de darle una buena puesta a punto al coche, aunque los tiempos siguieron estando lejos de lo esperado. «Cuesta adaptarse a un coche así y yo además no tenía mucha experiencia», explica un hombre que no se planteó tirar la toalla.

El pasado invierno, con la ayuda de su equipo, volvieron a dar una nueva puesta a punto a su fórmula. Alerones modificados, fondos planos y una «alegría» al motor permitieron subir un poco el ritmo a nivel de montura, con más aerodinámica y un mejor paso por curva. A eso se suma la experiencia y la mejoría del propio Prado a los mandos. «Este año fuimos mucho mejor. En cada carrera le sacaba doce o trece segundos al tiempo del año pasado. Eso es lo más importante, ir mejorando carrera a carrera. Lo malo sería si los tiempos suben», bromea. «Intento aprender y mejorar. Repaso por ejemplo mucho los On Board y miro dónde puedo recortar y los fallos que cometí para no repetirlos».

Eso le permitió colocarse como segundo de su categoría, aunque sin opciones ante fórmulas muy superiores al suyo. «Este coche puede andar entre los 20 o 30 mil euros. Otros fórmulas que corren el gallego pueden estar por encima de los 70.000 euros o más. Aquí corres contra el crono y contra otros pilotos, pero también contra otros coches», explica.

Prado además cuenta con un presupuesto limitado que esta temporada se vio condicionado por culpa de un patrocinador. «Vino a mi garaje y me ofreció patrocinarme toda la temporada. Incluso firmamos un contrato pero no me pagó nada. Me dejó con gastos colgados. Eso nos limitó mucho. Un presupuesto para una temporada anda sobre los 25.000 euros y quedarte sin un patrocinador principal con el que cuentas es un golpe duro. Este tipo de personas hacen mucho daño al deporte», manifestó.

El piloto agradeció en este sentido el respaldo de los amigos que lo acompañan en la asistencia, que incluso se ofrecieron a dejarle dinero para poder competir. Tambiñen agradeció el apoyo de Ángel, de Pata Sport, y recordó al recientemente fallecido Paco Outeda.