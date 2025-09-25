Las pistas de A Estrada acogen las finales de las Poseidón Games Series

Las pistas de atletismo de A Estrada serán escenario el próximo domingo de las finales de las Poseidón Games Series, una competición a nivel autonómico que fue pasando por las cuatro provincias gallegas para decidir a los finalistas en cada categoría. Este evento contaba ayer con 170 inscritos y está organizado por la conocida empresa Estalarte.

Para conocer más estas Games Series hablamos con un estradense, Toño Matalobos, quien ha ejercido en pruebas anteriores como speaker, una labor que repetirá el domingo en su localidad. El preparador físico y atleta estradense es un especialista y embajador de las pruebas Hyrox. En este caso sin embargo se trata de una variante diferente de este deporta, conocida como «híbrido».

El plantemiento es similar a las competiciones Hyrox, aunque con cambios. Es una carrera de fitness exterior en la que se combinan 4 kilómetros de carrera y 9 estaciones (ejercicios físicos) de manera intercalada. La prueba comienza y finaliza con carrera, cada una de ellas con 400 metros de distancia. O lo que es lo mismo, una vuelta completa a la pista de atletismo. Al final de cada vuelta (excepto la última), deberán entrar en el recinto de las estaciones. Estas se encontrarán en el interior de la pista de atletismo. Cada estación tendrá un lugar determinado donde se deberá realizar la prueba establecida.

«Es similar al Hyrox pero en este caso la distancia de carrera es más corta, solo 400 metros por el kilómetro del Hyrox. Además, las estaciones son diferentes y pueden variar. En el Hyrox están marcadas», nos explica Matalobos. «En las estaciones hay desde máquinas de remo, balón medicinal, subida al cajón, transporte de garrafas a reptar bajo la red, un poco de todo».

El deportista local recuerda que esta competición arrancó en el mes de junio y en las cuatro pruebas provinciales se seleccionaron a los tres mejores en cada una de las cinco categorías: masculino, femenino y dobles masculino, femenino y mixto. Matalobos considera que estas competiciones son una gran forma de ir dando a conocer y acercando este deporte a todos los aficionados que hay en Galicia.