Pesar en el Club Bádminton A Estrada por el fallecimiento de Emilio Andújar

El Club Bádminton A Estrada emitió ayer un comunicado a través de sus redes sociales expresando su «más profundo pesar» por la prematura pérdida de Emilio Andújar. Desde el club estradense recordaron que Emilio fue «parte de su familia deportiva durante muchos años y siempre lo recordaremos con cariño, dentro y fuera de las pistas». Por este motivo, desde el bádminton estradense trasladaron su «más sincero abrazo a toda su familia, y muy especialmente a su hermana Sara, en estos momentos tan difíciles».

Emilio Andújar falleció a los 27 años. Será incinerado hoy en la intimidad familiar.