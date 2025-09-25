Fútbol sala | Primera Futgal
Arranca la temporada en Primera Futgal para cinco equipos de la zona
A Estrada Futsal, Unión Deportiva A Estrada y Agolada Fútbol Sala compiten la liga masculina y UD A Estrada y Cogal Rodeiro lo harán en la femenina
REDACCIÓN
La Primera Futgal de fútbol sala dará comienzo el próximo fin de semana con cinco equipos de Deza y Tabeirós-Terra de Montes en competición. Dos de ellos son dezanos y tres, estradenses.
En la competición masculina destaca la presencia del recién descendido Inversia Seguros A Estrada Futsal, que buscará el ascenso con un renovado proyecto. Comienzan su andadura el próximo sábado visitando al Narón. El Unión Deportiva A Estrada por su parte se estrenará en el pabellón Coto Ferreiro. Lo hará a partir de las 19.00 horas recibiendo al Club Deportivo Estrella A Solaina. Por último está el Restaurante Galicia Agolada Fútbol Sala. En la primera jornada tendrán que jugar el domingo a las 12.00 horas en la pista del Ultreia O Pino.
En la Primera Futgal femenina estarán el Unión Deportiva A Estrada y el Cogal Rodeiro. Las estadenses comenzarán también en el pabellón Coto Ferreiro en una doble sesión de sábado que comienza a las 17.00 horas. El conjunto de Rodeiro por su parte jugará como visitante. Lo hará en Alto do Vento, el sábado a las 18.30.
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Davila 23/09/2025
- A bordo de la «esclavitud moderna»
- Okupas destrozan el piso a una señora de 91 años en Lavadores
- Persecución de película desde Silleda a Taboada
- El aeropuerto de Vigo se convierte en el tercero de España en implantar un punto violeta