Arranca la temporada en Primera Futgal para cinco equipos de la zona

La Primera Futgal de fútbol sala dará comienzo el próximo fin de semana con cinco equipos de Deza y Tabeirós-Terra de Montes en competición. Dos de ellos son dezanos y tres, estradenses.

En la competición masculina destaca la presencia del recién descendido Inversia Seguros A Estrada Futsal, que buscará el ascenso con un renovado proyecto. Comienzan su andadura el próximo sábado visitando al Narón. El Unión Deportiva A Estrada por su parte se estrenará en el pabellón Coto Ferreiro. Lo hará a partir de las 19.00 horas recibiendo al Club Deportivo Estrella A Solaina. Por último está el Restaurante Galicia Agolada Fútbol Sala. En la primera jornada tendrán que jugar el domingo a las 12.00 horas en la pista del Ultreia O Pino.

En la Primera Futgal femenina estarán el Unión Deportiva A Estrada y el Cogal Rodeiro. Las estadenses comenzarán también en el pabellón Coto Ferreiro en una doble sesión de sábado que comienza a las 17.00 horas. El conjunto de Rodeiro por su parte jugará como visitante. Lo hará en Alto do Vento, el sábado a las 18.30.