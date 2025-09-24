El gol de circo de Iago y Ramón

El Disiclín Balonmán Lalín vivió el pasado sábado una noche especial. No ganaron, pero como si lo hiciesen. En los dos minutos finales y ante un Bueu que ya pensaba en el viaje de vuelta a casa, los rojinegros remontaron cuatro goles. La apoteosis llegó sin embargo con el gol que selló el reparto de puntos, una acción circense y sobre la bocina que tuvo al portero Iago y al extremo Ramón como protagonistas. Hablamos con ambos para saber cómo vivieron una jugada que pocas veces se ve.

El circense gol de Iago y Ramón / BernabÃ© / Javier LalÃ­n

«Era una situacion desesperada. Solo quedaban diez segundos y ellos tenían el balón. Ahí Losón lo hizo de maravilla. Les dejó vía libre para tirar y les forzó la falta en ataque», recuerda Iago. «La pelota quedó encima de la red de la portería. La cogí y no lo pensé. Después de tantos años jugando juntos, sabía que Ramón iba a estar allí, a la derecha, esperando mi pase», añade el meta del Disiclín Lalín, recordando que ambos comenzaron su juntos su andadura en la cantera del Club Balonmán Lalín cuando tenían siete años. «Siempre que tengo que lanzar una contra es mi primera opción porque sale volando», argumenta.

Luego llegó el momento del pase lejano, algo en lo que Iago es todo un experto. «En Lalín siempre se juega a defender y contraatacar. No sé por qué pero nos cuesta sacar lanzadores, así que llevarmos toda la vida jugando a correr. Con esa forma de jugar no te queda más remedio que trabajar mucho esos pases», afirma al tiempo que reconoce en esta ocasión el mérito de Ramón para convertir ese pase en gol sin tocar el suelo. «Lo pilló medio de lado y tuvo que recibir, girarse y lanzar, y todo con un defensa encima», alaba.

En el otro lado de la pista aguarda su pase Ramón, un hombre que comenzó a correr hacia la portería rival antes incluso de que el Bueu lanzase sobre la meta de Iago. «No todos los días se ven goles así. Fue una colgada a la desesperada en los últimos segundos. Otras veces, como pasó una vez contra el Chapela, ganamos con con una colgada pero no así», explica el extremo lalinense, quien siempre tuvo fe en la jugada. «Confiaba en que ese balón me llegase. Después de que Iago me la lanzase había unos cinco o seis segundos. No tenía tiempo. Era coger y lanzar o nada. Todo terminó saliendo de cara», recuerda.

Ramón destacó además la calidad de su compañero en este tipo de lanzamientos largos desde portería para buscar las contras y también el entendimiento que ambos tienen en este tipo de jugadas. «Esta jugada es un ejemplo de la importancia de creer y de por qué hay que seguir siempre peleando hasta el final. Esto no es fútbol, que te puedes ir antes de que acabe porque está decidido. En el balonmano todo puede cambiar en unos minutos. Es mejor quedarse hasta el final».

Por este motivo, el jugador rojinegro no entiende la actuación del Bueu en esos cuatro minutos. «Creo que ellos se relajaron antes de tiempo. El Bueu tenía el partido casi ganado, o sin casi», manifestó. «Nosotros sin embargo seguimos peleando. Eso es lo que se nos pide en cada partido. Nunca debes bajar los brazos». Ese balón colgado por Iago y cazado por Ramón terminó entrando en la portería del Bueu cuando solo quedaban dos segundos.