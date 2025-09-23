El Lamela se coloca segundo tras imponerse al Santa Marta

El Lamela es el único equipo de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes que ha logrado pleno de victorias en el inicio de temporada en Segunda Autonómica. Los trasdezanos vencieron por 0-2 al Santa Marta con goles de Álex García y Adan. Este resultado los coloca segundos, con los mismos puntos que Dubra B y O Pino.

Como noticia negativa de la jornada estuvieron las derrotas de Silleda y Vea. Los primeros perdieron además por un abultado 4-0 en el campo del vecino Val do Ulla y cierran la clasificación del grupo. El Vea por su parte perdió por 2-0 en su visita al campo del Deixebre. Los dos goles llegaron en los miutos finales.

El Rodeiro por su parte sumó su primera victoria de la temporada. Lo hizo por 3-2 contra el Atlético Fátima. El tanto de la victoria llegó en el minuto 94 y fue obra de Ángel. Los dezanos marchan ahora en la octava posición. El Cruces por último firmó un empate (1-1) en el campo del Villestro. Se adelantaron en la primera mitad por medio de Varela pero encajaron el tanto del empate cuando se había cumplido el minuto 92.