El Disiclín Balonmán Lalín sumó el pasado sábado un punto que, en palabras de su entrenador, Pablo Cacheda, «sabe a gloria». Los rojinegros perdían por cuatro goles a falta de cuatro minutos pero fueron capaces de colocar la igualada con una espectacular acción final sobre la bocina. «Fue un milagro», admite el técnico de los rojinegros.

«Creo que la primera parte fue igualada. Ellos no comenzaron bien y ahí tuvimos la oportunidad de coger confianza en nuestro juego pero no fuimos capaces», lamentó Cacheda al analizar un partido ante uno de los rivales llamados a pelear en la parte alta de esta temporada y que cuenta con una gran plantilla. «En la segunda parte ellos dieron un paso adelante y fueron superiores. Lo justo habría sido que ganasen el partido. Defensivamente no fuimos capaces de encontrar el punto y en ataque perdimos muchos balones».

A falta de dos minutos, el encuentro parecía sentenciado, algo que hizo que el Bueu bajase un poco el ritmo a la espera del final. Eso lo aprovechó el Disiclín, un equipo siempre peligroso. «Hay días en que todos los astros se alinean y pasan cosas como esta», manifestó. «Es algo que está en nuestro ADN. Este equipo nunca se rinde y pelea siempre hasta el final. Creo que partidos como este pueden ayudarnos a ver que podemos competir con cualquiera».

El entrenador lalinense considera que algo que ayudó a esta remontada es la juventud de algunos de sus jugadores sobre la pista. Luis, Martín Vázquez o Rozas, son juveniles que acabaron jugando. Esos jóvenes nos transmiten esa valentía y esa sensación de creer que se puede. Es importante no perder nunca eso», afirmó. Cacheda considera que esa juventud se está conjugando bien con veteranos como Iago o Ramón, autores de esa acrobática jugada final que dio el empate.