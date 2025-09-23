El Estradense agranda su armario

El Estradense quiere seguir siendo protagonista en Tercera División. Tras su histórico segundo puesto la pasada temporada, los rojillos, y a pesar de la distracción de la Copa Federación, se han metido ya entre los mejores. Y lo que es mejor, lo han hecho yendo de menos a más y dejando muy buenas sensaciones por el camino. El equipo de Manuti mantiene muchas de sus virtudes y señas de identidad arraigadas el año pasado pero este equipo es diferente. Y es que los problemas en el mercado de fichajes han dejado un once titular peor, pero un fondo de armario mucho más amplio y que ofrece un abanico de alternativas y variantes.

A lo largo de la temporada pasada, el once tipo del Estradense tenía siempre pocas sorpresas, más allá de saber cuál de los cuatro del medio sería el sacrificado de turno o a quién le tocaba ocupar la portería. En posiciones ofensivas jugadores como Fuentes, Juanín, Hugo, Manu Vilariño o Brais Calvo eran habituales cada domingo en el banquillo, opacados por titulares de calidad y gran nivel. Esta temporada, algunos de esos titulares se fueron hacía equipos más pudientes y su hueco se llenó con un perfiles diferentes, con menos calidad, pero con más cantidad y nivel medio.

Dani Pedrosa, Ian, Gerad Puerto, Delgado, Padín, Pichi e Iván Martín han ampliado las armas del Estradense, con perfiles diferentes que mezclar en función del rival y del partido. A eso se le suma además la competencia generada entre ellos en busca de un puesto en el once. «Esta temporada tenemos una plantilla con más opciones y eso nos da más margen para hacer cosas diferentes. Ahora lo importante es ir metiendo a todos en ritmo», manifestó Manuti, quien aguarda que Padín y Delgado dejen atrás sus molestias e Iván Martín, el último en llegar, coja pronto ritmo. Este mayor fondo de armario, se agradece especialmente cuando llegan las lesiones, algo que ayudó en los últimos partidos.

Este Estradense más igualitario en su parte alta ha encontrado el nicho perfecto para crecer, con un bloque bien engrasado atrás y en la medular. Con jugadores como Brais Vidal, Miguel, Mella o Landeira a un gran nivel de juego, el equipo rojillo está volviendo a ilusionar a su afición, a pesar de los sustos y lamentos que a veces levanta en la grada su juego de toque desde atrás.

Lesiones de Landeira e Ian

El gran partido ante el Céltiga solo se vio empañado por las lesiones de Landeira e Ian. En el caso del central todo apunta a una rotura de fibras, lo que serían tres semanas. Ian se dislocó el hombro, algo a lo que ya está acostumbrado. Se aguarda que pueda estar para la próxima jornada.