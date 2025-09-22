Fútbol | Primera Gallega
Puesta de largo de la Unión Deportiva Estrada
REDACCIÓN
A Estrada
La Unión Deportiva Estrada Fútbol Sala organizó en la tarde-noche del pasado sábado varios amistosos que sirvieron como presentación de sus diferentes equipos para la temporada que comienza. Desde el club agradecieron para ello la colaboración de los clubes Salnés y Codima, que fueron los rivales en estos amistosos.
El UD Estrada contará este año con dos equipos en Primera Futgal, uno masculino y otro femenino. Además, también tendrán varios equipos de cantera.
