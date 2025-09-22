El Lalín encaja una injusta derrota en casa con el Sofán

El Lalín encajó ayer su primera derrota de la temporada y lo hizo de la manera más injusta (0-1). El equipo dirigido por Roberto Fernández tuvo el control del partido ante el Sofán y rondó la meta de Pablo García con varias ocasiones claras que no aprovecharon. No hizo lo mismo el Sofán, quien solo necesitó un disparo para llevarse los tres puntos.

Los de Carballo salieron al Manuel Anxo Cortizo muy replegados, dejando el mando total del choque a un Lalín que tuvo muchas acciones dentro del área, especialmente con centros laterales que nunca encontraron un rematador acertado. Tras el paso por los vestuarios, el Sofán dio un paso al frente y durante unos minutos se animó a buscar la portería dezana, aunque sin ocasiones claras. Sin embargo, un saque de banda colgado al área acabó con un disparo de Pablo Parafita, que logró abrir el marcador en el minuto 53.A partir de ahí, el partido fue un monólogo del Lalín, que fue incapaz de aprovechar las ocasiones de las que dispuso.

«Creo que fue un resultado injusto. Pusimos el juego y las ocasiones pero ellos acertaron en su único disparo a portería», lamentó el técnico del Lalín. «Hay queseguir insistiendo y creyendo en lo que estamos haciendo. Solo fue un traspiés injusto».