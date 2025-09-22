El Celta se lleva la victoria en la Galo Cup tras vencer al Braga en la final
El Celta de Vigo se llevó la victoria en la decimocuarta edición del Torneo de Fútbol 7 Alevín Galo Cup de Vila de Cruces. El equipo olívico partía como uno de los favoritos junto a la terna de clubes llegados de Portugal y cumplió con un buen torneo que culminó con una victoria por 4-1 en la final ante el Sporting Braga.Tercero fue el Las Palmas, que se impuso al Lugo por 3-1 en el duelo de equipos caídos en semifinales. En los cuartos de final quedaron eliminados el Guimaraes, el Paços de Ferreira, el Montañeros y el Acea da ma. En cuanto a la participación local, todos los equipos de la zona quedaron eliminados en la fase de grupos inicial. La SD Cruces, organizadora del campeonato, terminó última de su grupo con una victoria y dos derrotas. La EF Silleda y la EF Lalín estuvieron cerca de clasificarse para cuartos, rematando como terceros de grupo.
