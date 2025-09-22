Agolada y Sporting Estrada se reparten los puntos (1-1)

Agolada y Sporting Estrada jugaron ayer en Hospitalillo un derbi intercomarcal que terminó con reparto de puntos. Los de Tinto comenzaron bien, con un gol de Juanín cuando solo se habían disputado nueve minutos. Los de Pablo Miguélez lograron poner las tablas en el marcador en el minuto 52 con un gol de Nuno Rivero.

Los estradenses son ahora octavos en la clasificación, mientras que los dezanos están en el puesto trece.