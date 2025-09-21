Fútbol | Preferente
El Lalín quiere seguir creciendo a costa de un peligroso Sofán
Roberto Fernández no contará con los lesionados Rivas, Hugo Alvarellos y Lois
REDACCIÓN
Lalín
El Lalín jugará hoy su segundo partido consecutivo en el Manuel Anxo Cortizo. Lo hará a partir de las 18.00 horas con el Sofán de Carballo como rival. Los de Roberto Fernández intentarán seguir invictos ante un siempre peligroso equipo que ya ganó esta temporada a domicilio. Lo hizo por 0-1 en el campo del Betanzos. Marchan en la zona media con tres puntos por los cuatro que tiene el Lalín. Los rojinegros no conocen la derrota, con un empate y una victoria hasta el momento en su cuenta.
Para este partido el entrenador de Chantada no podrá con los lesionados Rivas, Hugo Alvarellos y Lois, tres jugadores que están de baja desde la pretemporada.
