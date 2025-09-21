El Estradense recibe al Céltiga con la resaca de la copa

Tras quedar eliminado de la Copa Federación a manos del Bergantiños, el Estradense vuelve a centrarse en la liga y lo hace con un duro partido ante el Céltiga. El choque que tendrá lugar hoy a partir de las 18.00 horas en el Novo Municipal enfrenta a los rojillos con un equipo que parte con la intención de pelear en la parte alta cuando se cumple el centenario de su fundación y que se ha reforzado con importantes nombres propios de la categoría.

«Es un rival bien reforzado y con una plantilla muy amplia. Este año han realizado una importante apuesta económica»., afirmó el entrenador del Estradense, Manuel González «Manuti». Una prueba del nivel del Céltiga se pudo ver el fin de semana pasado, cuando vencieron por 5-0 al Somozas, un equipo llamado a estar en la parte alta. «Tenemos que intentar llevar el partido a nuestro terreno. Este es un equipo al que le gusta presionar arriba y que combina, aunque no cerca de su área», explicó Manuti, quien señaló a Julio Rey como el gran canalizador del juego del Céltiga.

Sin embargo, lo que más preocupa al técnico estradense es el estado físico de sus jugadores, después de dos semanas jugando dos partidos y el último de ellos con prórroga incluida. «El partido es una incógnita. Veremos como superamos la carga de minutos del miércoles, porque fue un partido largo e intenso. En Cambados, el fin de semana pasado, creo que ya se nos notó la falta de gasolina. Esperemos que esta vez no nos pase lo mismo. En casa tenemos que hacernos fuertes».

Manuti no contará hoy con los lesionados Ángel y Delgado. Tampoco estará en la convocatoria el último fichaje, el delantero sevillano Iván Martín. «Era lo necesitábamos, un hombre referencia arriba, que pelee con los centrales. Un nueve puro. Además, también es un jugador con experiencia en el mundo del fútbol, algo que creo que nos vendrá bien teniendo en cuenta la juventud de nuestra plantilla».