El Disiclín remonta cuatro goles en los dos últimos minutos para empatar

El Disiclín Lalín se regaló una espectacular remontada para celebrar las fiestas de la Virxe das Dores. Los rojinegros tenían el partido perdido ante un serio Bueu, con un 26-30 en el marcador cuando se entraba en los últimos dos minutos. A partir de ahí, llegó la locura. Fueron dos minutos sin descanso, de errores imperdonables por parte de los visitantes y de mágicos goles por parte de los lalinenses. El 30-30 final puede no ser justo vistos los 60 minutos pero sí recompensó esa inquebrantable y característica fe del Disiclín.

El choque se mantuvo igualado en la primera mitad, aunque era el Bueu el que transmitía mejores sensaciones. Los goles de Ramón, autor de 6 de los 11 primeros de su equipo, fueron claves para llegar al descanso con un apretado 15-16.

Tras el paso por los vestuarios, el Bueu subió una marcha y comenzó a alcanzar rentas que se iban hasta los cuatro goles. Los de Cacheda jugaron siempre con la amenaza de que el partido se rompiese pero nunca se dejaron ir. Siguieron intentando dar caza a su rival, aunque esos intentos morían siempre bajo la condena de sus propios errores e imprecisiones. A falta de 7 minutos, con el 26-28 en el marcador y con un hombre más, parecía su momento pero los vientos propicios terminaron con un 26-30 a falta de dos minutos que dejaba el partido visto para sentencia. Así lo sintió el Bueu y seguro que gran parte de los aficionados congregados en el Lalín Arena, pero no los que estaban en la pista.

Xoan Otero y Ramón recortaron diferencias ante un Bueu que solo quería dejar pasar dos minutos que se les terminaron haciendo eternos. A falta de 20 segundos, Xosé Cuíña castigó un fallo de los visitantes. Sin tiempo para nada, el Bueu lanzó un tiro inútil que permitió a Iago lanzar un balón a la desesperada al área contraria. Allí se topó con el salto de Ramón, quien logró realizar un gran disparo que salvó un punto.