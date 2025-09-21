Fútbol | Primera
Agolada y Sporting Estrada juegan un derbi intercomarcal
REDACCIÓN
Lalín/A Estrada
El campo de Hospitalillo acoge hoy a partir de las 18.00 horas el primer derbi intercomarcal de la temporada entre Agolada y Sporting Estrada. El recién ascendido equipo estradense ha firmado un buen comienzo, con una goleada ante el Caldas y una derrota ajustada ante el Marín, uno de los rivales más fuertes de la categoría. Marchan en la séptima posición con tres puntos. El equipo de Pablo Miguélez por su parte todavía no ha estrenado su casillero de victorias. Solo han sumado un punto gracias a su empate contra el Amanecer. En la primera jornada perdieron en Hospitallo contra el Campo Lameiro. El vencedor de este derbi saldrá reforzado en una clasificación todavía muy apretada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Rescate en el Atlántico: el pesquero vigués «Festeiro» auxilia al único tripulante de un velero en problemas
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- «No tengo dudas de que esta temporada marcaré muchos goles»
- Obesidad en Galicia más allá de los fármacos: los rostros reales de la transformación
- Cuatro heridos al chocar un coche y una ambulancia en Salvaterra
- Boris Izaguirre y Rafa Durán arriban este sábado en Baiona en un nuevo episodio de «A miña gran cidade»