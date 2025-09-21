Agolada y Sporting Estrada juegan un derbi intercomarcal

El campo de Hospitalillo acoge hoy a partir de las 18.00 horas el primer derbi intercomarcal de la temporada entre Agolada y Sporting Estrada. El recién ascendido equipo estradense ha firmado un buen comienzo, con una goleada ante el Caldas y una derrota ajustada ante el Marín, uno de los rivales más fuertes de la categoría. Marchan en la séptima posición con tres puntos. El equipo de Pablo Miguélez por su parte todavía no ha estrenado su casillero de victorias. Solo han sumado un punto gracias a su empate contra el Amanecer. En la primera jornada perdieron en Hospitallo contra el Campo Lameiro. El vencedor de este derbi saldrá reforzado en una clasificación todavía muy apretada.