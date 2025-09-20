El Ravachol de Pontevedra debuta en el Coto Ferreiro

El bádminton de alto nivel regresa a A Estrada. El Ravachol Pontevedra ha anunciado que disputará la primera jornada de División de Honor en el pabellón Coto Ferreiro, donde se podrá disfrutar, a partir de las 11 de la mañana del domingo, de partidos de máximo nivel, con jugadores nacionales, e internacionales. Entre los juagdores que saltarán a la pista se encuentra la joven jugadora del Club Bádminton A Estrada Iziar Barcala.