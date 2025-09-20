Fútbol | Base
La Escola Estrada organiza un torneo alevín y otro benjamín
REDACCIÓN
A Estrada
El campo de San Martiño en Callobre será escenario hoy y mañana de sendos torneos organizados por la Escola Estrada de Fútbol Base. Hoy será el turno de los alevines, con la participación de seis equipos de la zona, además de los locales. Mañana, en el mismo escenario, seis equipos se enfrentan en el mismo escenario.
