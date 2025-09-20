La Escola Estrada organiza un torneo alevín y otro benjamín

El campo de San Martiño en Callobre será escenario hoy y mañana de sendos torneos organizados por la Escola Estrada de Fútbol Base. Hoy será el turno de los alevines, con la participación de seis equipos de la zona, además de los locales. Mañana, en el mismo escenario, seis equipos se enfrentan en el mismo escenario.