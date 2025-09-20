El Disiclín se estrena en el Arena frente al Bueu

Mientras Lalín vive sus primeras horas de fiestas patronales, el Disiclín Balonmán Lalín quiere aportar su grano de arena a los festejos durante su debut esta tarde en el Arena (19.00 horas) con la visita del Bueu Atlético, en un partido que pitan los gallegos César Díaz y Julio Villanueva. Los dos equipos llegan a la segunda jornada habiendo puntuado de 2 en la primera y con opciones de ofrecer un buen espectáculo.

La única baja en los locales es la del internacional Mateo López, que será cubierta por su hermano Pablo, «que nos puede echar una mano sobre todo a nivel defensivo», destaca Pablo Cacheda. El técnico explicaba ayer que el equipo está «intentando crecer y seguir evolucionando en el juego porque la semana pasada conseguimos una victoria importante en A Cañiza pero las sensaciones fueron diferentes a las de pretemporada. Noté no sé si un poco más de nerviosismo o que los otros equipos van a estando en mejor estado de forma. Eché de menos ciertas cosas en las que estamos trabajando y a ver si somos capaces de que se note un poco la evolución». Cacheda advierte de la categoría del rival: «Viene uno de los mejores equipos de la categoría. Llevan muchos años juntos y los jugadores cada vez tienen más experiencia en la categoría, que además sumaron un par de refuerzos que pienso que les vinieron muy bien. Están muy bien entrenados y tienen muy claro a lo que juegan, lo que quieren hacer en cada momento, con diferentes opciones para cada situación de partido. Es uno de los rivales más incómodos del campeonato y de los partidos más difíciles de preparar para afrontar el encuentro».

Por todo ello, se espera «un partido muy rápido e intenso donde ellos seguro que quieren imprimir todavía más velocidad que nosotros y, por lo tanto, será un partido muy exigente en el que si cometemos muchos errores lo vamos a pasar muy mal». Y en cuanto a la fecha señala que «el partido de las fiestas siempre es un partido muy chulo, en el que suele haber más ambiente del habitual porque hay gente que no suele estar en Lalín y les coincide. Ojalá tengamos un buen ambiente, además seguro que desde Bueu se desplazan aficionados».