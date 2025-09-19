Upi Informática y Dalvi jugarán en el Arena el play-off de la Liga Ouro

La base del Balonmán Lalín tiene pendientes varias citas en las que competir para situarse en la élite del balonmano gallego. Es el caso de los equipos masculino y femenino de categoría cadete, Upi Informática y Librería Dalvi, que pugnarán por hacerse un hueco en la Liga Ouro. Se da la circunstancia de que ambos play-off tendrán lugar en el Lalín Arena puesto que sendos equipos son primeros de grupo en la competición.

Las chicas del Upi Informática serán las primeras en saltar al 40x20 del 26 al 28 de septiembre y tendrán como rivales a Chapela, Cisne y Carballal. En el caso de los cadetes delLibrería Dalvi, se medirán a Tui, Reconquista de Vigo y SAR de Redondela del 3 al 5 de octubre. Los dos conjuntos rojinegros parten con muchas opciones de hacer algo importante y jugar la próxima temporada en la máxima categoría autonómica debido a su buen estado de forma. Sin embargo, el infantil masculino lalinista tendrá que desplazarse el próximo fin de semana para poder optar también a un puesto en la Liga Ouro. Será en Carballo donde les espera un rocoso Xiria .

En otro orden de cosas, los cadetes de Diogo tendrán este domingo un viaje a tierras portuguesas para disputar la primer Supercopa Regional Ibérica. El certamen tendrá lugar en el pabellón de Leça da Palmeira, en Matosinhos, y el Librería Dalvi tiene previsto jugar a las 12.30 horas frente al Águas Santas en una competición pensada para ambos sexos.

Puertas abiertas

Por último, la directiva del Balonmán Lalín anima a los más pequeños a sumarse a la gran familia rojinegra. Con tal motivo, organiza una serie de jornadas de puertas abiertas para que los niños puedan animarse a probar. Los prebenjamines y benjamines (nacidos entre 2016 y 2018) podrán entrenar los lunes, miércoles y viernes en horario de 16.30 a 17.30 horas. Además, los alevines (nacidos en 2014 y 2015) también tendrán unas sesiones de aproximación a la práctica del balonmano los lunes, miércoles y viernes, en horario de 17.30 a 18.30 horas.

Desde la directiva que preside Belén Mariño se recuerda que no es necesario tener experiencia alguna previa para asistir a la cita en la que tan sólo son necesarias «muchas ganas de jugar y pasarlo de cine», según el comunicado subido a las redes sociales de la entidad. Y animan a que los críos «hagan nuevos amigos, vivan la pasión por el balonmano y se conviertan en auténticos jugadores de la gran familia rojinegra». Un año más el objetivo de esta iniciativa es seguir manteniendo viva una de las canteras más prolíficas del balonmano autonómico.