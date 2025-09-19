Inversia, Agolada y UD Estrada comparten grupo en Primera

El próximo día 28 dará comienzo la temporada en Primera Futgal masculina, una competición en la que habrá tres equipos de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Uno de ellos será el descendido Inversia A Estrada Futsal, que parte con el objetivo de ascender. Comienzan su reto visitando la pista del Narón. El otro equipo estradense en el mismo grupo será el Unión Deportiva Estrada. En su caso se estrenan en el Coto Ferreiro recibiendo al Estrella A Solaina. El tercer equipo de la zona en esta competición será el Restaurante Galicia Agolada. Comenzarán en la pista del Ultreia O Pino.

Tras el descenso del Inversia, los dos quipos estradenses jugarán por primera vez en la misma categoría. El primer derbi de rivalidad se jugará el día 21 de diciembre en el Coto Ferreiro con el UD Estrada ejerciendo como local.