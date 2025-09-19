El Estradense completa su plantilla con el delantero sevillano Iván Martín

El Estradense presentó ayer a su último fichaje. El delantero natural de Villaverde del Río (Sevilla), Iván Martín Gómez será el delantero referencia que el equipo rojillo buscó a lo largo de todo el verano como competencia para Dani Pedrosa. Iván Martín llega a A Estrada tras una larga trayectoria en el mundo del fútbol, jugando varias temporadas en Polonia e Italia. La pasada temporada militó en el Inter Sevilla y actualmente estaba sin equipo.

«Estoy un poco lejos de casa pero ya conozco Galicia», afirmó el delantero en su presentación, recordando sus etapas en el Pontevedra y el Compostela. «Aquí siempre me trataron muy bien. Si salía de casa tenía claro que mi principal opción era volver. Cuando me llamó el presidente del Estradense, no lo dudé». Iván Martín recibió referencias del equipo rojillo a través de un amigo gallego. «Siempre me moví en equipos de Segunda B y ahora en Primera y Segunda RFEF, principalmente, así que mi amigo me hizo el informe completo, admite.

La carrera deportiva del jugador de 30 años comenzó en la cantera del Betis, pasando después por Écija y el Tudelano y luego por el Valladolid y el Pontevedra. Ahí comenzó su aventura en el fútbol de Polonia, donde estuvo tres temporadas, y por el fútbol italiano, donde pasó dos años y medio. Tras su regreso a España estuvo en el Linense, el Compostela, el Manchego y el Inter Sevilla. «La vida del fútbolista es así. Vas a dónde te manden», bromeó el delantero.

Iván Martín se define a sí mismo como «un delantero de los de antes; de remate, pelea y físico. Mientras me lleguen balones al área, ya me buscaré yo la vida para rematarlos», afirma un hombre que encontrará en el vestuario del Estradense con otro sevillano, Gerard Puerto.

El ariete asturiano viene a completar la plantilla del Estradense, que había dejado una plaza libre a la espera de un hombre específico para esa posición. Iván Martín será la competencia de Dani Pedrosa, ambos sin embargo con características diferentes y compatibles.