«En esta copa demostramos que podemos competir por cotas altas»

El Estradense puso punto y final a su histórica participación en la fase nacional de la Copa Federación después de perder por 2-1 en el campo del Bergantiños. Fue un partido que parecía abocado a decidirse en la tanda de penaltis, pero una falta en el tiempo de prolongación de la prórroga terminó dando la victoria al equipo de Carballo. Para el entrenador estradense, Manuel González «Manuti», la actuación de su equipo ante el Bergantiños y antes contra el Covadonga sirvió para demostrar que este equipo está capacitado para luchar por «cotas altas», aunque para ello deben encontrar la regularidad que la Tercera División exige.

«Esta copa fue el punto y final a la temporada pasada, un bonito cierre», manifestó. «Lo jugamos con mucha ilusión y competimos en los dos partidos, uno de ellos ante un rival de categoría superior. Creo que fue un partido que se decidió por un detalle pero lo más justo habría sido que se decidiese en los penaltis».

«Diría que fue un partido muy igualado, algo que ya es de elogiar jugando contra el Bergantiños en su casa. Hubo momentos en los que nosotros estuvimos mejor y otros estuvieron ellos. Creo que fue un bonito, con ocasiones para los dos equipos. Nosotros tuvimos nuestro mejor momento en el comienzo de la segunda parte, con un balón al palo, un mano a mano y una acción en la que pidieron ver una roja. En el tramo final sin embargo pagamos el peaje físico y ellos tuvieron sus ocasiones», resumió.

Con el empate en el marcador se llevó al tiempo de prolongación de la prórroga, con una falta a favor del Estradense. «Podíamos tomarlo con calma y esperar que se agotase el tiempo pero no lo hicimos. De una falta a favor acabamos con una en contra en un minuto. Era una situación evitable, al margen de que la falta no era. Se nos notó la falta de experiencia».

Manuti mira ya al partido del domingo en casa contra el Céltiga y lo hace asumiendo el cansancio que arrastrarán muchos de sus jugadores tras esta exigente eliminatoria con prórroga. «Todos los que están jugando la copa lo están notando. Es normal arrastrar cansancio a corto plazo, porque no estamos acostumbrados a tres partidos por semana. A largo plazo, cuando recuperemos, puede ser beneficioso porque tendremos un buen ritmo».